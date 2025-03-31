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Общество

Пять тысяч домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации

Пять тысяч домовладений в Псковской области уже подключили к газовым сетям в рамках догазификации. При этом с начала этого года выполнили 613 подключений, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: Андрей Степанов

Всего от жителей региона приняли более 19,5 тысячи заявок на догазификацию. Почти все заявки перевели в договоры, более 76 % (14,8 тысячи) из них исполнили.

В марте сотрудники компании подключили в регионе 268 домовладений в рамках догазификации, отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. «С начала года нами принят план на увеличение темпов подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома. До конца года мы планируем выполнить не менее 3 216 пусков», – заключил он.

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