Пять тысяч домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации

17:33, 31 марта 2025, ПАИ

Пять тысяч домовладений в Псковской области уже подключили к газовым сетям в рамках догазификации. При этом с начала этого года выполнили 613 подключений, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Всего от жителей региона приняли более 19,5 тысячи заявок на догазификацию. Почти все заявки перевели в договоры, более 76 % (14,8 тысячи) из них исполнили.

В марте сотрудники компании подключили в регионе 268 домовладений в рамках догазификации, отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. «С начала года нами принят план на увеличение темпов подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома. До конца года мы планируем выполнить не менее 3 216 пусков», – заключил он.