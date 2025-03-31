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Два псковских писателя стали дипломантами всероссийской литературной премии «Сказители Руси»

Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев), а также поэт, прозаик и очеркист Валерий Мухин стали дипломантами II Всероссийской литературной премии «Сказители Руси». Об этом сообщает «Литературный портал».

Фото предоставлено региональным отделением Союза писателей Псковской области

Как сообщается в официальной группе премии в социальной сети «ВКонтакте», псковские писатели получили награды за книги «Есть под небом чудеса» (Игорь Изборцев) и «При свете памяти» (Валерий Мухин).

Из числа дипломантов будут выбраны пять лауреатов для награждения медалью «Сказитель Руси – Национальная премия», отметил председатель творческого совета по легендам и сказам народов России при Союзе писателей России Юрий Белоусов. Также жюри может вынести решение о награждении дипломантов специальными медалями Союза писателей России «Сказитель Руси – За заслуги» и «Дмитрий Донской – За сохранение исторической памяти».

Награждение лауреатов и дипломантов II Всероссийской литературной премии «Сказитель Руси» состоится в Москве в рамках книжной ярмарки нового формата «Наши герои», которая пройдёт на ВДНХ с 7 по 10 мая.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил федеральные и региональные награды сотрудникам правительства и исполнительных органов региона за работу по совершенствованию областного законодательства и развитию системы наставничества.

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