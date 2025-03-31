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Международный Кубок КВН имени Александра Иванова пройдёт в Доме офицеров в День смеха

Международный Кубок КВН имени Александра Иванова пройдёт в псковском Доме офицеров в Международный день смеха, 1 апреля. В этом году мероприятие проведут традиционно, но гостей ждёт «кое-что новенькое», рассказала член команды организаторов Елизавета Степанова в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Будет кое-что новенькое. Приходите, всё узнаете. Эксклюзивчик ожидается в этом году, такого ещё не было», – отметила Елизавета Степанова.

Кубок проводится в третий раз, во второй раз он стал международным. По словам гостьи эфира, на сцене выступят сборная школьников, команда «Гремячей Лиги КВН» «Каша», команда из Белоруссии «Планируем остаться», а также команда выпускников AstraVideo.

В состав жюри войдут руководитель творческой компании Astra Video Елена Морякова, детский омбудсмен Наталья Соколова, представители сферы молодёжной политики, замглавы Гдовского района Вадим Королёв.

Начало в 18:30 1 апреля в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

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