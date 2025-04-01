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Общество

Сирены услышат жители Псковской области 2 апреля

Плановую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в Псковской области 2 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

В 8:00 и в 8:10 на региональном уровне и 8:20 на муниципальном уровне включат электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». Затем будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

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