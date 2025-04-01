Сирены услышат жители Псковской области 2 апреля

09:41, 01 апреля 2025, ПАИ

Плановую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в Псковской области 2 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В 8:00 и в 8:10 на региональном уровне и 8:20 на муниципальном уровне включат электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». Затем будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.