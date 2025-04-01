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Спорт

Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках открыл весенний сезон

Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках открыл весенний сезон с 1 апреля, сообщили ПАИ в организации.

Фото: Центр подготовки велосипедистов

«Приглашаем вас на велосипедные прогулки, тренировки на лыжероллерах, пешие прогулки и пробежки», – отметили в центре. Отметим, что во время тренировок спортсменов центр закрыт для посещений.

Время работы с 9:00 до 22:00. Также на территории центра открыт прокат инвентаря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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