Итоги заявочной кампании программы «Герои земли Псковской» подвела Ирина Иванова

15:07, 01 апреля 2025, ПАИ

Итоги заявочной кампании программы для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» подвела директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Прежде всего играет роль то, что программа была объявлена президентом, а также мы видим высокую степень поддержки губернатором. Я думаю, что люди, которые принимают решение «идти или не идти», видят значимость в таких посылах руководства как области, так и страны в целом», – подчеркнула она.

Всего для участия в программе поступило более 300 заявок. Среди всех поступивших заявок 40 % – от действующих военнослужащих. Кроме того, порядка десяти заявок подали девушки.

«33 человека имеют один и более орденов Мужества – это очень высокий показатель. И второй момент – смотря на анкеты, мы понимаем, что там есть руководители подразделений, руководящий состав Вооруженных сил», – отметила Ирина Иванова.

Напомним, приём заявок проходил с 23 февраля. С 1 апреля начинается этап тестирования заявителей программы, оценка их анкет и эссе.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.