Контактный вольер для поросят и белок появится в псковском подворье «Птичий дворик»

14:45, 01 апреля 2025, ПАИ

Новый вольер для поросят и белок строят в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Подворье уже закупило все необходимые материалы: брус, дерево, поликарбонат и сварную сетку.

Вольер разделят для белок и поросят. Он будет доступен к посещению, отметили в подворье.

Ранее сообщалось, что заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик». Посмотреть её можно здесь.