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Общество

Контактный вольер для поросят и белок появится в псковском подворье «Птичий дворик»

Новый вольер для поросят и белок строят в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»

Подворье уже закупило все необходимые материалы: брус, дерево, поликарбонат и сварную сетку.

Вольер разделят для белок и поросят. Он будет доступен к посещению, отметили в подворье.

Ранее сообщалось, что заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик». Посмотреть её можно здесь.

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