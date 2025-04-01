Контактный вольер для поросят и белок появится в псковском подворье «Птичий дворик»
Новый вольер для поросят и белок строят в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».
Подворье уже закупило все необходимые материалы: брус, дерево, поликарбонат и сварную сетку.
Вольер разделят для белок и поросят. Он будет доступен к посещению, отметили в подворье.
Ранее сообщалось, что заячья полянка появилась в псковском подворье «Птичий дворик». Посмотреть её можно здесь.
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