Как будут подбираться наставники в программе «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова

15:54, 01 апреля 2025, ПАИ

Кто будет наставниками участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы наставников будем подбирать индивидуально под каждого кандидата. Безусловно, Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области. – ПАИ] сможет научить абсолютно всем сферам жизни региона, вице-губернаторы тоже станут наставниками для участников. Мы должны понимать, что если ни один человек не захочет идти в то или иное направление, а мы возьмем наставника с этого направления, то это будет неправильно. Наставник будет подбираться под развитие компетенций и профессиональных знаний участников программы», – объяснила она.

Наставниками участников программы «Герои земли Псковской» будут представители не только органов государственной власти, но и бизнеса. «Не все участники программы захотят работать в сфере государственного и муниципального управления, кто-то захочет идти и в корпоративный сектор. В регионе есть крупный бизнес, среди его руководителей – люди, которые смогут стать наставниками», – подчеркнула Ирина Иванова.

Напомним, приём заявок проходил с 23 февраля. С 1 апреля начинается этап тестирования заявителей программы, оценка их анкет и эссе.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.