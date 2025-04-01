Как будут подбираться наставники в программе «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
Кто будет наставниками участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Мы наставников будем подбирать индивидуально под каждого кандидата. Безусловно, Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области. – ПАИ] сможет научить абсолютно всем сферам жизни региона, вице-губернаторы тоже станут наставниками для участников. Мы должны понимать, что если ни один человек не захочет идти в то или иное направление, а мы возьмем наставника с этого направления, то это будет неправильно. Наставник будет подбираться под развитие компетенций и профессиональных знаний участников программы», – объяснила она.
Наставниками участников программы «Герои земли Псковской» будут представители не только органов государственной власти, но и бизнеса. «Не все участники программы захотят работать в сфере государственного и муниципального управления, кто-то захочет идти и в корпоративный сектор. В регионе есть крупный бизнес, среди его руководителей – люди, которые смогут стать наставниками», – подчеркнула Ирина Иванова.
Напомним, приём заявок проходил с 23 февраля. С 1 апреля начинается этап тестирования заявителей программы, оценка их анкет и эссе.
Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.
Как будут подбираться наставники в программе «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
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