Ключевые критерии для оценки заявителей в программе «Герои земли Псковской» из числа ветеранов СВО назвала Ирина Иванова

16:34, 01 апреля 2025, ПАИ

Ключевые критерии для оценки заявителей программы «Герои земли Псковской» из числа ветеранов СВО назвала директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Среди них нет должностей, которые они занимают на гражданке.

«Мы видим по анкетам, что каждый из вернувшихся в гражданскую жизнь нашел свое место в гражданской сфере, но каждый из них хочет большего – получить новые знания, развивать свои компетенции, получить новые назначения. Все они этого абсолютно достойны. Это участники отбора и участники, прошедшие отбор, – никаких финалистов и победителей. Мы должны быть им благодарны за то, что они сделали для нашей страны. Каждый из них уникален и каждый достоин», – подчеркнула она.

Занимаемые ими сейчас на гражданке руководящие должности не имеют значения для прохождения отбора. «Для нас ключевой критерий – участие в спецоперации. Мы оцениваем и ордена Мужества, и медали, которые они получили во время службы. При оценке анкет учитывается управленческий опыт, каким количеством сотрудников человек руководил, в том числе в армии. Армейское звание учитывается. Помимо оценки анкет есть еще оценка когнитивных способностей – командообразование, лидерские качества, стрессоустойчивость», – объяснила гостья эфира.

Все эти параметры будут определяться в рамках тестирования, которое стартовало сегодня, 1 апреля, и продлится три дня.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.