Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ выиграл конкурс грантов на развитие промышленного сектора

ПсковГУ выиграл конкурса грантов на развитие промышленного сектора. Университет получил финансирование на реализацию проекта в сфере автоматизации и производства, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Из 42 поданных на конкурс заявок 40 было допущено к оценке. ПсковГУ занял 16-е место, что позволило вузу получить грант в размере 2 миллионов 584 тысяч рублей на 2025–2026 годы.

Цель проекта – обеспечение предприятий – производителей промышленного сварочного оборудования Псковской области кадрами, которые обладают профильными специализированными компетенциями.

Напомним, что ранее ПсковГУ выиграл грант «Движения первых» на создание цифровой карты «Судьбы героев» и одноимённой базы данных. Подробнее об этом читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 апреля 2025

Ирина Иванова: При отборе участников программы «Герои земли Псковской» субъективный фактор полностью отсутствует
01 апреля 2025

Метод биопсии сторожевого лимфатического узла используют в псковском онкодиспансере
01 апреля 2025

Детскую площадку обновили возле КДЦ в Локне
01 апреля 2025

Мистера и Мисс Индия выбрали в Пскове
01 апреля 2025

Модный показ «Этномода» пройдёт на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове
01 апреля 2025

IT-сообщество Псковской области обсудило вопрос создания в регионе профессионального кластера
01 апреля 2025

Ученица Бежаницкой школы завоевала третье место на всероссийском форуме в Москве
01 апреля 2025

В Пскове производят удивительные вещи: ожиданиями от предстоящей выставки промышленности поделился её участник

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...