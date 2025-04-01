ПсковГУ выиграл конкурс грантов на развитие промышленного сектора

19:39, 01 апреля 2025, ПАИ

ПсковГУ выиграл конкурса грантов на развитие промышленного сектора. Университет получил финансирование на реализацию проекта в сфере автоматизации и производства, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Из 42 поданных на конкурс заявок 40 было допущено к оценке. ПсковГУ занял 16-е место, что позволило вузу получить грант в размере 2 миллионов 584 тысяч рублей на 2025–2026 годы.

Цель проекта – обеспечение предприятий – производителей промышленного сварочного оборудования Псковской области кадрами, которые обладают профильными специализированными компетенциями.

Напомним, что ранее ПсковГУ выиграл грант «Движения первых» на создание цифровой карты «Судьбы героев» и одноимённой базы данных. Подробнее об этом читайте здесь.