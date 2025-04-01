85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области
85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области. Когда, где и как сделать прививку, узнал у специалистов Роспотребнадзора корреспондент телеканала «Первый Псковский».
«На сегодняшний день у нас есть информация, что 85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области. И кстати, один обратившийся за медицинской помощью после укуса клеща был привит от клещевого энцефалита. Поэтому он, может быть, так смело пережил эту ситуацию», – отметила начальник отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора Нина Блажевич.
Прививка от клещевого энцефалита делается в несколько этапов. Для поддержания защиты нужно проходить ревакцинацию раз в три года.
Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Эксперты отмечают: особенно внимательными к своему поведению и здоровью следует быть жителям эндемичных областей, где риск быть укушенный заражённым клещом крайне высок. К таким регионам относится и Псковская область.
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