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Общество

85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области

85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области. Когда, где и как сделать прививку, узнал у специалистов Роспотребнадзора корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Здесь и далее – скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

«На сегодняшний день у нас есть информация, что 85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области. И кстати, один обратившийся за медицинской помощью после укуса клеща был привит от клещевого энцефалита. Поэтому он, может быть, так смело пережил эту ситуацию», – отметила начальник отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора Нина Блажевич.

Прививка от клещевого энцефалита делается в несколько этапов. Для поддержания защиты нужно проходить ревакцинацию раз в три года.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Эксперты отмечают: особенно внимательными к своему поведению и здоровью следует быть жителям эндемичных областей, где риск быть укушенный заражённым клещом крайне высок. К таким регионам относится и Псковская область.

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