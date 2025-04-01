Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 90 тротуаров очистили в Пскове

Более чем на 80 улицах и площадях Пскова специалисты срезали и убрали наносной грунт, накопившийся за зиму, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Проведена очистка – сухая и влажная – 92 пешеходных тротуаров (это порядка 80 % площади всех тротуаров в городе)», – говорится в сообщении.

Отметим, с 1 апреля в муниципалитетах Псковской области начинаются субботники, в рамках которых внести свой вклад в благоустройство и привести в порядок дворы и придомовые территории может каждый житель области. В Пскове управление городского хозяйства готово по заявке предоставить участникам необходимые инструменты.

Ранее сообщалось, что более 30 сотрудников и 20 единиц техники приводят улицы Пскова в порядок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 апреля 2025

Корпоративная академия правительства Псковской области проводит собеседования для желающих поступить на госслужбу
01 апреля 2025

Пушкиногорцев приглашают на субботник
01 апреля 2025

В Псковской области фиксируют множественные ландшафтные пожары
01 апреля 2025

Ирина Иванова: При отборе участников программы «Герои земли Псковской» субъективный фактор полностью отсутствует
01 апреля 2025

Метод биопсии сторожевого лимфатического узла используют в псковском онкодиспансере
01 апреля 2025

Детскую площадку обновили возле КДЦ в Локне
01 апреля 2025

Мистера и Мисс Индия выбрали в Пскове
01 апреля 2025

Модный показ «Этномода» пройдёт на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...