Более 90 тротуаров очистили в Пскове

20:43, 01 апреля 2025, ПАИ

Более чем на 80 улицах и площадях Пскова специалисты срезали и убрали наносной грунт, накопившийся за зиму, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Проведена очистка – сухая и влажная – 92 пешеходных тротуаров (это порядка 80 % площади всех тротуаров в городе)», – говорится в сообщении.

Отметим, с 1 апреля в муниципалитетах Псковской области начинаются субботники, в рамках которых внести свой вклад в благоустройство и привести в порядок дворы и придомовые территории может каждый житель области. В Пскове управление городского хозяйства готово по заявке предоставить участникам необходимые инструменты.

Ранее сообщалось, что более 30 сотрудников и 20 единиц техники приводят улицы Пскова в порядок.