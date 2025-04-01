Пушкиногорцев приглашают на субботник

21:40, 01 апреля 2025, ПАИ

Жителей Пушкинских Гор приглашают на субботник, который состоится 4 апреля. Убирать планируется территорию вблизи вспомогательного корпуса научно-культурного центра (бульвар имени С. С. Гейченко, 2), часть парка «Лукоморье», сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Апрель – месяц санитарной очистки и уборки территорий, время проведения субботников для наведения порядка на подведомственных, придомовых и общественных пространствах после окончания зимнего периода. Дорогие земляки! 4 апреля администрация района организует первый в этом году общерайонный субботник и приглашает принять в нём участие всех неравнодушных пушкиногорцев, для которых важно благоустройство своего родного края!» – сказала Оксана Филиппова.

Она также отметила, что дорожные и коммунальные службы, трудовые и школьные коллективы уже приступили к наведению порядка на дорогах, улицах посёлка и территориях организаций и учреждений.

Местом сбора объявлена территория напротив домов № 10, 12, 14 на улице Ленина со стороны научно-культурного центра. Начало в 14:00.

«Общерайонный субботник – это отличная возможность не только внести свой вклад в благоустройство нашего района и сделать его чище и красивее, но и в общей трудовой обстановке пообщаться с земляками-единомышленниками, поделиться добрым настроением и с пользой провести время на свежем воздухе», – добавила Оксана Филиппова.

Необходимо взять с собой перчатки, удобную одежду и обувь, а также инструменты (просьба к мужчинам иметь при себе топоры и пилы для уборки поросли, лопаты, женщинам – грабли).

Ранее сообщалось, что улицы Пскова приводят в порядок.