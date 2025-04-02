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Общество

День единения народов России и Белоруссии отмечают 2 апреля

День единения народов России и Белоруссии отмечают сегодня, 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Фото: ПАИ

Впоследствии были подписаны другие документы: о Союзе Белоруссии и России, о дальнейшем единении России и Белоруссии, договор о создании Союзного государства. Страны продолжали поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета участников союза. За прошедшие годы заключено порядка 250 соглашений, которые регулируют практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.

В рамках Союзного государства создали условия для проведения совместной оборонной политики, обеспечения равенства прав граждан, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов, согласованного внешнеполитического взаимодействия. Этот опыт способствовал углублению интеграционных процессов на пространстве СНГ: многие российско-белорусские наработки использовали при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза.

Отметим, что в честь Дня единения народов России и Белоруссии в Псковской области на этой неделе планируют провести около 50 мероприятий: концертные и интерактивные программы, викторины, кинопоказы, беседы, книжные выставки, информационные часы.

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