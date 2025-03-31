Около 50 мероприятий запланировано в Псковской области в честь Дня единения народов России и Белоруссии

15:11, 31 марта 2025, ПАИ

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню единения народов России и Белоруссии, пройдут в Псковской области на этой неделе. На базе учреждений культуры региона запланировано около 50 мероприятий: концертные и интерактивные программы, книжные выставки, информационные часы, беседы, викторины и кинопоказы, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Традиционно Псковская область примет у себя творческие коллективы из Белоруссии. В Локнянский район приедет делегация из Орши, а Себежский район встретит гостей из Верхнедвинска.

В свою очередь представители Псковского, Великолукского и Усвятского районов отправятся в Белоруссию с праздничной программой и мастер-классами. Вместе с ними в братскую страну поедет народный коллектив хореографического ансамбля «Юность» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, что 2 апреля Россия и Белоруссия отмечают День единения народов, принятый в 1996 году.