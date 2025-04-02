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Общество

Кому в Псковской области в апреле предлагают самую высокую зарплату, выяснили эксперты

Эксперты hh.ru подвели зарплатные итоги за март и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой в апреле, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Фото: ПАИ

По их данным, аналитика рынка труда Псковской области показывает, что средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 57,2 тысячи рублей. С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 1,2 тысячи рублей. А вот за год зарплатные предложения выросли даже больше: +2,8 тысячи рублей, или на 5 %.

В свою очередь доход более 135 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии.

По данным экспертов hh.ru, рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Псковской области в апреле возглавляют врач – стоматолог-хирург-имплантолог (предлагают зарплату до 450 тысяч рублей в месяц до вычета налогов), sales manager (около 424 тысяч рублей в месяц на руки) и SRE-инженер (до 300 тысяч рублей в месяц на руки). Также в рейтинг вошли инженер-геодезист (до 280 тысяч рублей в месяц на руки), водитель категории CE (до 250 тысяч рублей в месяц на руки), врач – стоматолог-терапевт (от 200 тысяч рублей в месяц до вычета налогов), шеф-повар в загородный отель (от 190 тысяч рублей в месяц до вычета налогов), территориальный управляющий (от 180 тысяч рублей в месяц до вычета налогов), электромонтажник (от 175 тысяч рублей в месяц на руки).

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