В Псковской области осуждён уроженец Армении, продававший нелегальные сигареты

09:00, 02 апреля 2025, ПАИ

По материалам УФСБ России по Псковской области и регионального УМВД России Великолукский городской суд осудил уроженца Армении. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

























Доказано, что мужчина в 2023 году для последующего сбыта приобрёл в Великих Луках партию табачных изделий, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки РФ. В дальнейшем контрафактный товар реализовывал в одной из торговых точек города. Всего из незаконного оборота сотрудники УФСБ и УМВД изъяли около 26 тысяч пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью более трёх миллионов рублей.

Фигуранту назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Контрафактную продукцию уничтожили.

Приговор вступил в законную силу.