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Явление покрытия Луной звёздного скопления Плеяды наблюдали в Псковской области

Минувшей ночью, около полуночи 2 апреля, Луна покрыла собой рассеянное звёздное скопление Плеяды. Это явление наблюдали псковские и великолукские астрофотографы. Своим снимком в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» поделилась Катерина Васильева.

Плеяды и Луна. Фото Катерины Васильевой

В апреле Луна ещё трижды закроет собой звезды и звездные скопления. 29 апреля очередное покрытие Плеяд произойдет в 10:00 по Москве, наблюдать явление можно будет на Чукотке.

Ещё два затмения Луной звезд ожидаются 13 и 17 апреля. В первом случае спутник Земли закроет собой звезду Спика, увидеть этот момент можно будет в Южной Америке и Африке. Во втором – Луна покроет Антарес. Событие доступно для наблюдения из Африки.

В марте таких лунных покрытий тоже было четыре: Луна закрывала собой Меркурий, звёзды Спика и Антарес и скопление Плеяды.

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