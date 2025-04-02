Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фермеры Псковской области могут получить грант «Агростартап»

Конкурсный отбор по предоставлению грантов «Агростартап» проходит в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Грант «Агростартап» предоставляют крестьянскому (фермерскому) хозяйству для покрытия части затрат на реализацию проекта создания или развития хозяйства, отметили в комитете.

Подать заявку можно с 1 апреля по 1 мая 2025 года на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Кроме того, информация об отборе на конкурс опубликована на официальном сайте профильного регионального комитета в разделе «Конкурсы для фермеров».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 апреля 2025

Через два часа Двор Постникова в Пскове закроют для экскурсантов
02 апреля 2025

Первый мастер-класс «Ребёнок – поэт» для детей с ОВЗ прошёл в псковском детском саду «Чебурашка»
02 апреля 2025

7 апреля в Пскове начнётся новый поток ежемесячного курса подготовки к родам
02 апреля 2025

Выставка игрушек из киндер-сюрпризов действует в Пскове
02 апреля 2025

До +17 градусов ожидается в Псковской области 3 апреля
02 апреля 2025

Светофоры не работают на площади Ленина в Пскове
02 апреля 2025

Как быстрее пройти досмотр в аэропорту Пскова, рассказали пассажирам
02 апреля 2025

Глава Пскова поздравил горожан с Днём единения народов России и Белоруссии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...