Фермеры Псковской области могут получить грант «Агростартап»

11:31, 02 апреля 2025, ПАИ

Конкурсный отбор по предоставлению грантов «Агростартап» проходит в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Грант «Агростартап» предоставляют крестьянскому (фермерскому) хозяйству для покрытия части затрат на реализацию проекта создания или развития хозяйства, отметили в комитете.

Подать заявку можно с 1 апреля по 1 мая 2025 года на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Кроме того, информация об отборе на конкурс опубликована на официальном сайте профильного регионального комитета в разделе «Конкурсы для фермеров».