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Происшествия

Ушедшего из больницы мужчину с инвалидностью по зрению разыскивают в Пскове

62-летнего Сергея Козлова разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

2 апреля он ушел из больницы и не вернулся.

Ростом мужчина 190 сантиметров. У него плотное телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрную куртку, предположительно жёлтую футболку и бежевые штаны.

Мужчина нуждается в медицинской помощи из-за инвалидности по зрению.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Козлова, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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