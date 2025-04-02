Ушедшего из больницы мужчину с инвалидностью по зрению разыскивают в Пскове

13:51, 02 апреля 2025, ПАИ

62-летнего Сергея Козлова разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

2 апреля он ушел из больницы и не вернулся.

Ростом мужчина 190 сантиметров. У него плотное телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрную куртку, предположительно жёлтую футболку и бежевые штаны.

Мужчина нуждается в медицинской помощи из-за инвалидности по зрению.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Козлова, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.