Две крупные незаконные рубки лесов выявили в Псковской области в этом году

16:12, 02 апреля 2025, ПАИ

Уже две крупные незаконные рубки лесов выявили в Псковской области в этом году, сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 апреля.

Одна из них – в Куньинском районе, а вторая – в Печорском муниципальном округе. «Там нанесён существенный ущерб лесному фонду. Очень рассчитываю, что виновные люди в обоих случаях понесут заслуженное наказание», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Комитет оказал содействие полиции по передачи техники, которая была обнаружена на месте незаконной рубки в Куньинском районе. По Печорскому округу виновные были задержаны сразу, их заметили сотрудники лесничества и передали полицейским.

Ранее сообщалось, что центральные и южные районы Псковской области приступили к лесовосстановлению.