Ушедшего из больницы в Пскове мужчину с инвалидностью нашли живым
Мужчину с инвалидностью по зрению, ушедшего из больницы в Пскове, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 62-летний мужчина ушел из больницы и не вернулся сегодня, 2 апреля.
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