Ушедшего из больницы в Пскове мужчину с инвалидностью нашли живым

16:17, 02 апреля 2025, ПАИ

Мужчину с инвалидностью по зрению, ушедшего из больницы в Пскове, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 62-летний мужчина ушел из больницы и не вернулся сегодня, 2 апреля.