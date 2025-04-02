Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ушедшего из больницы в Пскове мужчину с инвалидностью нашли живым

Мужчину с инвалидностью по зрению, ушедшего из больницы в Пскове, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 62-летний мужчина ушел из больницы и не вернулся сегодня, 2 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 апреля 2025

Представители Псковской области и Росмолодёжь обсудили вопросы молодёжной политики

02 апреля 2025

Андрей Ермаков: Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы» – симбиоз культуры и духовных подвигов на Псковской земле
02 апреля 2025

Российско-эстонская комиссия по определению правил лова в Чудском озере работает в удалённом режиме
02 апреля 2025

Ученица псковской школы завоевала два ключа от дверей МГИМО в финале телевизионного шоу «Умницы и Умники»
02 апреля 2025

Телемост ко Дню единения народов России и Белоруссии прошёл в Доме молодёжи
02 апреля 2025

Проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов России – генпрокурор
02 апреля 2025

Выставка к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона открылась в Пскове
02 апреля 2025

​РЖД объявили о продаже билетов на новый туристический поезд «Псковские каникулы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...