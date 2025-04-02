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Происшествия

Самолёт столкнулся с птицей при вылете из Пскова

Самолёт, следовавший рейсом Псков – Сочи, при вылете из Пскова столкнулся с птицей, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Фото: ПАИ

Происшествие случилось 1 апреля. Около 17:00 в Санкт-Петербургской зоне региональному центру ЕС ОрВД поступило сообщение от командира борта о столкновении самолёта с птицей во время взлёта. На остеклении кабины пилотов обнаружены следы крови.

При осмотре взлётно-посадочной полосы в аэропорту Пскова была обнаружена тушка ястреба. Командир самолёта принял решение продолжить полёт в Сочи.

Напомним, аэропорт Пскова перешёл на весенне-летнее расписание.

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