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Общество

Международный аэропорт Пскова перешёл на весенне-летнее расписание

Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги перешёл на весенне-летнее расписание с 30 марта, сообщил корреспонденту ПАИ генеральный директор аэропорта Артём Тарасов.

Фото: ПАИ

Полеты по направлениям Москва, Сочи, Минеральные Воды и Калининград выполняет авиакомпания «Азимут». Весенне-летнее расписание продлится до 25 октября. «Изменения незначительные, пассажирам рекомендуем обязательно сверяться с расписанием вылетов», – отметил директор аэропорта.

Напомним, в этом году планируется начать возведение нового терминала прилета псковского аэропорта.

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