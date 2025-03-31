Международный аэропорт Пскова перешёл на весенне-летнее расписание

09:45, 31 марта 2025, ПАИ

Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги перешёл на весенне-летнее расписание с 30 марта, сообщил корреспонденту ПАИ генеральный директор аэропорта Артём Тарасов.

Полеты по направлениям Москва, Сочи, Минеральные Воды и Калининград выполняет авиакомпания «Азимут». Весенне-летнее расписание продлится до 25 октября. «Изменения незначительные, пассажирам рекомендуем обязательно сверяться с расписанием вылетов», – отметил директор аэропорта.

Напомним, в этом году планируется начать возведение нового терминала прилета псковского аэропорта.