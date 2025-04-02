Золотистого шакала заметили в Псковской области
Несколько случаев появления золотистого шакала зафиксировали в Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 апреля.
«Вид нежелательный для нашей фауны, но, возможно, это просто естественное расширение ареала. Пока что его заходы на территорию региона были единичными», – отметил гость студии.
Раньше в Псковской области этот зверь не обитал, впервые о его появлении заявили в 2023 году. Исторически золотистый шакал населяет Среднюю Азию, Кавказ и Юго-Восточную Европу. Однако эти животные хорошо адаптируются к разным условиям обитания.
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