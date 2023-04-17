Золотистый шакал впервые обнаружен в Псковской области

14:42, 17 апреля 2023, ПАИ

Золотистый шакал впервые обнаружен в Псковской области, рассказали на семинаре в Полистовском заповеднике представители регионального комитета по природным ресурсам и экологии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Факт присутствия нового млекопитающего в регионе недавно был подтвержден. Ранее сообщалось, что в феврале охотники добыли шакала в лесах Псковского района.

Кроме того, участники семинара рассмотрели методы учёта численности, а также определения полового, возрастного и размерного состава популяции бурого медведя на территории Псковской области.

Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот рассказали о своем опыте реабилитации детенышей медведя, заострили внимание на особенностях биологии медведя, которые необходимо принимать во внимание при работе в полевых условиях.

«Медведи длительное время находятся под пристальным вниманием человека, однако на многие, казалось бы, очевидные вопросы мы ответить не в состоянии. Удивительно, но сейчас достоверная информация о численности и половозрастных характеристиках медведя отсутствует как на территории России, так и на территории Псковской области в частности. Такая ситуация сложилась из-за того, что выводы о характеристиках популяций медведя делаются на основании экспертных оценок, и данные по численности на одной и той же территории могут отличаться в разы», - пояснили в пресс-службе.

На семинаре руководитель Центра спасения медвежат-сирот, старший научный сотрудник Центрально-Лесного биосферного заповедника Сергей Пажетнов представил авторскую методику, позволяющую получить объективные сведения о численности и структуре популяции бурого медведя в России. В ходе семинара участники разобрали алгоритм проведения учета, обработку и интерпретацию данных, взаимодействие между исполнителями.

В этом году на территории Псковской и Тверской областей будут проведены учеты территориальных группировок медведя с использованием методики В. С. Пажетнова. В проведении учетов планируют принять участие уполномоченные комитеты и министерства при правительствах областей, охотпользователи и сотрудники особо охраняемых природных территорий регионов.

«Сотрудничество Полистовского заповедника с Центром спасения медвежат-сирот будет продолжено, и скоро мы приступим к реализации нескольких совместных проектов, направленных на научно-техническое взаимодействие и экологическое просвещение», - уточнили в пресс-службе.