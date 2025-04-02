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Спорт

15-летней российской шахматистке присвоили звание гроссмейстера

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила звание женского гроссмейстера российской школьнице Анне Шухман, сообщили ПАИ в Федерации шахмат России.

15-летней шахматистке присвоили звание гроссмейстера в России. Фото: Федерация шахмат России

ФШР поздравила Анну Шухман и пожелала ей новых побед и творческих достижений.

7 марта Анна Шухман стала победительницей первенства мира среди юниорок до 20 лет в черногорском Петроваце, а в апреле вошла в десятку лучших шахматисток России с рейтингом 2 413.

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