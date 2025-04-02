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Общество

Обучающий курс составления протоколов прошли муниципальные служащие в Псковской области

Обучающий курс на базе Корпоративной академии Правительства Псковской области прошли муниципальные служащие, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Фото здесь и далее предоставили в Корпоративной академии Правительства Псковской области

Обучение прошло по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Курс состоял из двух модулей на тему «Порядок выявления и фиксация признаков административного правонарушения, составление протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении, передача дела в мировые суды для принятия решения о привлечении к административной ответственности граждан».

В рамках курса муниципальные служащие ознакомились с самыми распространёнными ошибками при составлении протоколов и со способами их недопущения.

Напомним, что Корпоративная академия Правительства Псковской области проводит собеседования для желающих поступить на гражданскую государственную службу. Об этом рассказала директор академии Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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