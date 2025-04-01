Корпоративная академия правительства Псковской области проводит собеседования для желающих поступить на госслужбу

21:55, 01 апреля 2025, ПАИ

Корпоративная академия правительства проводит собеседования для желающих поступить на гражданскую государственную службу, рассказала директор академии, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Соискатели могут отправлять свои анкеты и резюме на нашу электронную почту или приходить непосредственно в академию, оставлять здесь свои резюме. И мы, проводя собеседование, проводим оценку и рекомендуем людей на те или иные должности», - отметила она.

Кроме того, на базе академии проходит обучение действующих сотрудников правительства, госслужащих из муниципалитетов. «Мы учим противодействию коррупции, обучаем закупкам, инвестиционной деятельности. Мы затрагиваем все сферы деятельности. Даже комитет по юстиции проводил на нашей базе и мы подключаемся максимально в части работы помощников судей, профессиональной этики, гражданской службы. Договорись с председателем комитета по юстиции и проведем модуль по клиентоцентричности и стрессоустойчивости. Также у нас в планах техника речи - есть прекрасный преподаватель, который преподает во многих федеральных учреждениях, таких как «Сенеж», «Машук». Даже такие модули будут в обучении государственных и муниципальных служащих», - рассказала гостья программы.