В Иркутской области потерпел крушение самолёт Ту-22М3

20:15, 02 апреля 2025, ПАИ

В Иркутской области произошло крушение самолёта Ту-22М3, погиб один человек, сообщили в Министерстве обороны России.

«2 апреля в ходе планового полёта в Иркутской области произошло крушение самолёта Ту-22М3. Экипаж самолёта, состоящий из четырёх человек, катапультировался. По докладу командира экипажа, один из лётчиков погиб в результате приземления», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия была направлена поисково-спасательная группа, которая эвакуирует выживших на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Псков – Сочи, при вылете из Пскова столкнулся с птицей.