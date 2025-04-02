Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Иркутской области потерпел крушение самолёт Ту-22М3

В Иркутской области произошло крушение самолёта Ту-22М3, погиб один человек, сообщили в Министерстве обороны России.

«2 апреля в ходе планового полёта в Иркутской области произошло крушение самолёта Ту-22М3. Экипаж самолёта, состоящий из четырёх человек, катапультировался. По докладу командира экипажа, один из лётчиков погиб в результате приземления», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия была направлена поисково-спасательная группа, которая эвакуирует выживших на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Псков – Сочи, при вылете из Пскова столкнулся с птицей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 апреля 2025

Обучающий курс составления протоколов прошли муниципальные служащие в Псковской области
02 апреля 2025

Золотистого шакала заметили в Псковской области
02 апреля 2025

Презентация книги воспоминаний участника Псковской православной миссии протоиерея Георгия Тайлова пройдёт в Пскове
02 апреля 2025

Представители Псковской области и Росмолодёжи обсудили вопросы молодёжной политики
02 апреля 2025

Андрей Ермаков: Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы» – симбиоз культуры и духовных подвигов на Псковской земле
02 апреля 2025

Российско-эстонская комиссия по определению правил лова в Чудском озере работает в удалённом режиме
02 апреля 2025

Ученица псковской школы завоевала два ключа от дверей МГИМО в финале телевизионного шоу «Умницы и умники»
02 апреля 2025

Телемост ко Дню единения народов России и Белоруссии прошёл в Доме молодёжи

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...