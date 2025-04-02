В Иркутской области потерпел крушение самолёт Ту-22М3
В Иркутской области произошло крушение самолёта Ту-22М3, погиб один человек, сообщили в Министерстве обороны России.
«2 апреля в ходе планового полёта в Иркутской области произошло крушение самолёта Ту-22М3. Экипаж самолёта, состоящий из четырёх человек, катапультировался. По докладу командира экипажа, один из лётчиков погиб в результате приземления», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на место происшествия была направлена поисково-спасательная группа, которая эвакуирует выживших на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Псков – Сочи, при вылете из Пскова столкнулся с птицей.
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