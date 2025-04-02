Александр Гончаренко: Участники программы «Герои земли Псковской» будут двигать регион вперёд

21:17, 02 апреля 2025, ПАИ

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» будут двигать Псков и всю область вперёд, уверен председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

«Участникам, ветеранам СВО нужно помогать в их стремлении обрести новые знания и компетенции. То горнило, что они уже прошли, закалилл их как ничто другое, тот жизненный опыт, что они приобрели, важен и нужен. Это люди особого характера, особой требовательности и с острым чувством справедливости. Возможность пройти обучение по программе «Герои земли Псковской» даст им дополнительные важные знания и навыки, которые они смогут применить на благо жителей Пскова, всей нашей области», – отметил глава гордумы в беседе с корреспондентом ПАИ.

31 марта завершился приём заявок для участия в программе, всего поступило более 300 заявлений. Сейчас заявители проходят этап тестирования. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.