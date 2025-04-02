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Общество

В Псковской области отработаны все обращения, поступившие к губернатору Михаилу Ведерникову на прямую линию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по региональному контролю и надзору Андреем Кирилёнком обсудили вопросы строительного надзора, уборки дворов и контроля за рассмотрением обращений граждан. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Комитет осуществляет государственный строительный надзор в отношении 95 объектов. В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов не включён ни один многоквартирный дом, строящийся на территории области.

Также особое внимание уделено обращениям граждан, которые касаются качества уборки дворов. «Поручил оперативно реагировать на сообщения о качестве уборки дворовых территорий – такие примеры есть. Кроме того, управляющим организациям рекомендовано оказывать незамедлительное содействие в решении вопросов, которые поднимают наши ветераны», – сказал губернатор.

«Все обращения, поступившие на нашу прямую линию в декабре, отработаны. Сейчас рассматриваются вопросы, переадресованные в область по итогам прямой линии с президентом. Из 11 тысяч обращений в региональные органы власти поступило 760. Все они должны быть отработаны качественно и в срок», – добавил губернатор.

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