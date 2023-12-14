Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. В ходе объединённого мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян.
Прямая линия и большая пресс-конференция для Владимира Путина – традиционный формат общения и обратной связи. В последний раз прямая линия с главой государства проходила в июне, а пресс-конференция – в декабре 2021 года.
На данный момент на прямую линию уже поступило более 2,2 млн вопросов. Приём вопросов от россиян на прямую линию продолжается. Оставить их можно по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Ещё один вариант – бесплатное SMS-сообщение на номер 040-40. Оставить свой вопрос можно и на сайте moskva-putinu.ru.
Отметим, что журналист ПАИ Диана Михайлова принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина.
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