Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

12:08, 14 декабря 2023, ПАИ

Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. В ходе объединённого мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян.

Прямая линия и большая пресс-конференция для Владимира Путина – традиционный формат общения и обратной связи. В последний раз прямая линия с главой государства проходила в июне, а пресс-конференция – в декабре 2021 года.

На данный момент на прямую линию уже поступило более 2,2 млн вопросов. Приём вопросов от россиян на прямую линию продолжается. Оставить их можно по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Ещё один вариант – бесплатное SMS-сообщение на номер 040-40. Оставить свой вопрос можно и на сайте moskva-putinu.ru.

Отметим, что журналист ПАИ Диана Михайлова принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина.