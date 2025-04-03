Рейсы двух пригородных поездов частично отменят в Псковской области

15:21, 03 апреля 2025, ПАИ

Рейсы двух пригородных поездов частично отменят в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

15, 16, 22, 23, 29 и 30 апреля будут отменены пригородные поезда № 6657 Дно – Псков, № 6658 Псков – Дно.

Кроме того, 14, 21 и 28 апреля изменится расписание движения трёх пригородных поездов.

В частности, поезд № 6657 Дно – Псков отправится от станции Дно в 4:59, а прибудет на станцию Псков в 7:55, рейс № 6658 Псков – Дно отправится от станции Псков в 20:48, а прибудет на станцию Дно в 23:53. Кроме того, поезд № 6660 Псков – Дно отправится от станции Псков в 5:05, а прибудет на станцию Дно в 7:53 (стоянка на станции Порхов отменяется).