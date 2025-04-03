О подвиге писательницы, пулемётчицы и землячки Валентины Чудаковой рассказали псковичам
К 100-летию со дня рождения Валентины Чудаковой в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошла встреча в рамках проекта «Литературная гостиная «У Великой». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Заведующая отделом абонемента Светлана Галактионова рассказала слушателям о русской писательнице, ветеране войны, имя которой связано с Псковской землёй, – о Валентине Чудаковой и самой известной её книге «Чижик – птичка с характером».
Отметим, за ратный подвиг Валентина Чудакова была награждена тремя орденами Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».
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О подвиге писательницы, пулемётчицы и землячки Валентины Чудаковой рассказали псковичам
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