О подвиге писательницы, пулемётчицы и землячки Валентины Чудаковой рассказали псковичам

20:45, 03 апреля 2025, ПАИ

К 100-летию со дня рождения Валентины Чудаковой в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошла встреча в рамках проекта «Литературная гостиная «У Великой». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Заведующая отделом абонемента Светлана Галактионова рассказала слушателям о русской писательнице, ветеране войны, имя которой связано с Псковской землёй, – о Валентине Чудаковой и самой известной её книге «Чижик – птичка с характером».

Отметим, за ратный подвиг Валентина Чудакова была награждена тремя орденами Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

Ранее сообщалось, что эксперт рассказала, какой костюм был характерен для жителей Псковской губернии.