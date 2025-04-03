Какой костюм был характерен для жителей Псковской губернии, рассказала эксперт

18:24, 03 апреля 2025, ПАИ

Какой костюм был характерен для жителей Псковской губернии, рассказала руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы планируем сделать более глубокое исследование Псковской губернии, но наиболее характерная черта, которую мы можем выделить, – это шишак (торопецкий кокошник). Он представлял собой своеобразный колпак, на котором располагались шишечки, расшитые жемчугом, – это главная отличительная черта. Город Торопец сейчас не входит в состав Псковской области, но для нас это всё равно определённый символ», – подчеркнула Ольга Поспелова.

Кокошник – дорогое изделие, которое не каждый мог себе позволить. На свадьбу, например, можно было одолжить кокошник у тех, кто им обладал, рассказала гостья студии.

«Русский костюм очень многообразен. Можно посмотреть несколько интересных книг из собраний, например, Этнографического музея. В них очень подробно представлены описания и фотографии костюмов, которые иллюстрируют, насколько те уникальны и интересны», – добавила эксперт.