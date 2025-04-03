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Общество

Определена дата проведения сельскохозяйственной ярмарки в Дно

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка в Дно пройдёт 19 апреля. Приём заявок уже начался, сообщил глава Дновского округа Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На ярмарку приглашаются сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности, предприятия перерабатывающей промышленности, предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, мастера декоративно-прикладного творчества. Место проведения – городская площадь Дно.

Заявки для участия в ярмарке принимаются до 17 апреля по электронной почте ush@dno.reg60.ru.

Ранее сообщалось, что Псковская область готовится к проведению ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

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