Псковская область готовится к проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства
Псковская область готовится к проведению ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Региональный этап ярмарки начнётся с 18 апреля. Мероприятия проведут во всех кадровых центрах «Работа России». На этих площадках пройдут встречи соискателей и работодателей, профтестирования, тренинги, лекции и мастер-классы.
В этом году ярмарка охватит более 25 площадок. На них будет организовано свыше 50 мероприятий. Особое внимание будет уделено дискуссионным клубам для молодёжи, ветеранов спецоперации и их семей.
Специалисты кадровых центров также проведут консультации для руководителей кадровых отделов предприятий. Они будут направлены на укрепление эффективного взаимодействия в рамках нового национального проекта «Кадры».
Отметим, что в 2024 году по результатам ярмарки было сразу трудоустроено 115 человек.
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