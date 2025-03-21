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Псковская область готовится к проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства

Псковская область готовится к проведению ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Региональный этап ярмарки начнётся с 18 апреля. Мероприятия проведут во всех кадровых центрах «Работа России». На этих площадках пройдут встречи соискателей и работодателей, профтестирования, тренинги, лекции и мастер-классы.

В этом году ярмарка охватит более 25 площадок. На них будет организовано свыше 50 мероприятий. Особое внимание будет уделено дискуссионным клубам для молодёжи, ветеранов спецоперации и их семей.

Специалисты кадровых центров также проведут консультации для руководителей кадровых отделов предприятий. Они будут направлены на укрепление эффективного взаимодействия в рамках нового национального проекта «Кадры».

Отметим, что в 2024 году по результатам ярмарки было сразу трудоустроено 115 человек.

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