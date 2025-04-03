Старт флешмобу «С нами Победа!» дали участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН Псковской области

20:24, 03 апреля 2025, ПАИ

В России стартовал тематический флешмоб «С нами Победа!», приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. УМВД России по Псковской области также присоединяется к онлайн-марафону, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Все желающие могут поддержать флешмоб в соцсетях: необходимо выложить фото или видеозапись на фоне памятника, посвящённого героическим событиям военных лет, дополнив его хештегом #СнамиПобеда.

Как отметили в УМВД России по Псковской области, первым местом съёмки стала площадь Победы. Она расположена в месте пересечения улиц Советской, Яна Фабрициуса, Кузнецкой и Свердлова в центральной части города. В довоенном Пскове её не было.

Отметим, площадь Победы возникла в 1959–1962 годах в результате застройки новой магистрали – улицы Яна Фабрициуса – и возведения Дома культуры строителей.

14 апреля 1965 года в ознаменование 20-й годовщины победоносного окончания Великой Отечественной войны исполком Псковского городского Совета депутатов трудящихся постановил назвать площадь перед Домом культуры строителей площадью Победы.

23 июля 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков, был открыт мемориальный комплекс. Он представляет собой Могилу Неизвестного Солдата и чашу Вечного огня, а также 15 стволов зенитных орудий, стерегущих небо, как символ вечного салюта.

В могиле покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых 9 июля 1941 года на реке Великой близ деревни Батьковичи. Он был похоронен жителями там же, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы. Надпись рядом с зенитками гласит: «Подвиг твой бессмертен».

Ранее сообщалось, что первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Псковской области с 24 марта по 4 апреля.

Мемориал был открыт