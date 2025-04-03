Кто получит повышенную зарплату в мае, рассказали россиянам

22:36, 03 апреля 2025, ПАИ

Россияне, вышедшие на работу в майские праздники, могут рассчитывать на повышенную зарплату. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на заместителя руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почётного юриста Москвы Елену Рыбакову.

В этом году праздничные выходные в мае продлятся восемь дней: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. В это время отдыхают сотрудники, работающие по стандартному пятидневному графику.

Однако работники непрерывно действующих предприятий, а также сотрудники, чей график предусматривает сменную работу, будут трудиться, если их смена выпадает на праздничные дни. «При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше», – пояснила юрист.

Согласно статье 153 ТК РФ, работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Привлечение к работе в праздники сотрудников с пятидневной рабочей неделей возможно только с их согласия, а размер доплаты зависит от продолжительности рабочего времени. При этом работник имеет право отказаться от повышенной оплаты и взять отгул в другое удобное время, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Псковской области, по оценке за прошлый год, достигла 47,7 тысячи рублей. Прирост зарплаты в регионе по итогам 2024 года составил 23,5 %.