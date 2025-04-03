Соглашение о сотрудничестве подписали псковская библиотека и Союз женщин России

23:16, 03 апреля 2025, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова и Союз женщин России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Подписи в документе поставили генеральный директор библиотеки Лариса Егорова и руководитель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Договор предполагает проведение патриотических и просветительских акций, реализацию социально значимых проектов, организацию экскурсий, информационную поддержку и многое другое.

«Библиотека – открытая площадка для взаимодействия, и я очень рада, что сегодня в лице Союза женщин России мы приобретаем нового партнера. Ведь возглавляют организацию настоящие лидеры – и по словам, и по поступкам», – отметила Лариса Егорова.

Наталья Никифорова подчеркнула, что Союз женщин России готов поддержать своим участием лучшие библиотечные традиции, тем более, что приоритеты у нас совпадают – это патриотизм, семейные ценности, продвижение книги и чтения.

Ранее сообщалось, что о подвиге писательницы, пулемётчицы и землячки Валентины Чудаковой рассказали псковичам.