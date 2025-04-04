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Общество

Депутат из Ленобласти: Псков превратился в замечательный туристический город

Псков за последние годы превратился в замечательный туристический город, поделился впечатлениями депутат Законодательного собрания Ленинградской области, председатель постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам Николай Пустотин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Николай Пустотин. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я представляю Ленинградскую область и, общаясь с теми, кто побывал в Псковской области, понимаю, что у людей есть желание ещё раз сюда вернуться, – отметил Пустотин. – Я тоже люблю Псков, потому что город очень изменился за последние годы. Люди замечательные, очень чистый город, очень много ребятишек, мамочек с колясками. Это всё радует глаз приезжего человека».

Напомним, двухдневное заседание комитета ПАСЗР проходит в Пскове. Законодатели Северо-Запада обсуждают в том числе вопрос развития туристической отрасли: расширение перечня льготников по туристическому налогу и направление средств этого сбора на улучшение туристической инфраструктуры в регионах.

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