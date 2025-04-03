Заседание комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам проходит в Пскове

10:44, 03 апреля 2025, ПАИ

Заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам проходит в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Парламентариев СЗФО приветствовал спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Парламентская ассоциация Северо-Запада России – хороший инструмент для того, чтобы перенимать опыт и принимать коллегиальные решения для улучшения качества жизни жителей наших регионов. Мы дорожим нашими крепкими парламентскими связями, деловыми и дружескими отношениями и всегда рады гостям», – обратился Александр Котов к депутатам, пожелал им плодотворной работы и ярких впечатлений от пребывания на Псковской земле.

В повестку заседания вошло 10 вопросов, которые касаются поддержки потребительской кооперации в труднодоступных населённых пунктах, государственной регистрации браков в сельской местности, борьбы с «наливайками», развития туризма, переселения граждан из аварийного жилья. Инициаторами законопроектов выступают заксобрания Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской, Мурманской, Вологодской и Ленинградской областей.