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Общество

Отличившихся сотрудников «Дружины» наградили в Пскове

Благодарственными письмами наградили отличившихся сотрудников АНО «Дружина» и участников добровольных народных дружин имени Александра Невского на базе УМВД России по Псковской области сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Награждение дружинников в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Дружинников наградили за активное содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления. Их также отметили за защиту населения от последствий ЧС и активное содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности.

На собрании озвучили доклады руководителей филиалов о проделанной работе за I квартал 2025 года, их штатной численности и мероприятиях. Вместе с этим был поднят вопрос о материальном стимулировании.

С начала года уже провели 20 мероприятий по подготовке и выполнили 39 задач уставной деятельности, в основном связанных с охраной общественного порядка и личной безопасностью граждан. В настоящее время АНО «Дружина» регулярно ведёт патрулирование прилегающих территорий. В этом году дружинники уже 12 раз привлекались к выполнению уставных задач.

Кроме того, в Дновском филиале сейчас активно занимаются обучением дружинников оказанию первой доврачебной помощи. «Мы накапливаем материально-техническую базу для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации, и для этих мероприятий требуется специальный манекен. Хотелось бы иметь его на собственном балансе, чтобы не просить в учреждениях», – отметил руководитель Дновского филиала АНО «Дружина» Андрей Корчагин.

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