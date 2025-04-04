Квартира сопровождаемого проживания для людей с ментальными особенностями открылась в Борисовичах

15:58, 04 апреля 2025, ПАИ

Квартира сопровождаемого проживания для пяти человек с ментальными особенностями открылась на улице Завеличенской в Борисовичах Псковского района сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковская область – одна из первых, где появилась эта форма жизнеустройства людей с инвалидностью.

«Я думаю, что здесь у нас только слова радости и благодарности тем людям, которые принимают активное участие в реализации этой программы. Я бы назвала это не проектом, а именно программой, которая шаг за шагом, год от года совершает благие намерения по отношению к улучшению качества жизни наших граждан, среди которых уважаемые новосёлы, которые получают сегодня возможность жить в таких комфортных условиях», – подчеркнула первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

От имени правительства Псковской области и от имени губернатора региона Михаила Ведерникова, который лично курировал и контролировал эту задачу, Вера Емельянова пожелала всем здоровья, новых успехов и получить удовольствие от проживания в этой квартире.

«И самое главное, чтобы таких квартир становилось больше, больше и больше. Ровно столько, сколько сегодня желающих у нас в городе и в области есть», – отметила она.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Также Вера Емельянова пообщалась с новыми жильцами, узнала их впечатления и пожелания для благоустройства комнат.

Новосёлы вместе с партнёрами, при поддержке которых эти квартиры построили, перерезали ленточку.

Первая квартира учебного сопровождаемого проживания, в которой молодые люди с ментальными особенностями живут и учатся жить, а педагоги помогают им развивать самостоятельность в решении разных жизненных задач, была открыта в Пскове в 2005 году. Сейчас в регионе 91 человек проживает в квартирах и домах СП, до 10 человек ежегодно проходят курс обучения в учебной квартире СП.

Организация и обеспечение сопровождаемого проживания происходит на основе социального партнёрства, в котором участвуют органы государственной власти Псковской области, НКО, благотворители и родители участников сопровождаемого проживания. Так, новые квартиры на улице Завеличенской приобретены на средства пожертвования.

Планируется также открытие новых квартир в 2026 и 2027 годах.