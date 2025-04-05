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Общество

В Псковской области снизилась смертность населения

Смертность населения в Псковской области, по оценке за январь 2025 года, снизилась, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Изображение сгенерировано нейросетью

Так, количество смертей достигло 925, что на 134 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за рассматриваемый период родился 331 человек, когда в январе прошлого года этот показатель составил 336.

Ранее замглавы Минтруда РФ заявила, что российский бизнес должен стимулировать сотрудниц рожать, так как работающие женщины 30–39 лет планы на рождение будут связывать с перспективами карьерного роста, а также с тем, насколько внутри компании создана атмосфера семейности.

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