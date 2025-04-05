В Псковской области снизилась смертность населения

20:39, 05 апреля 2025, ПАИ

Смертность населения в Псковской области, по оценке за январь 2025 года, снизилась, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, количество смертей достигло 925, что на 134 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за рассматриваемый период родился 331 человек, когда в январе прошлого года этот показатель составил 336.

Ранее замглавы Минтруда РФ заявила, что российский бизнес должен стимулировать сотрудниц рожать, так как работающие женщины 30–39 лет планы на рождение будут связывать с перспективами карьерного роста, а также с тем, насколько внутри компании создана атмосфера семейности.