От школьного психолога до директора завода и фермера: линия жизни Томаса Сташкевича

17:22, 04 апреля 2025, ПАИ

Бывший гражданин Евросоюза прошел свой путь, обретя свою землю и начав жизнь в Псковской области. Теперь пришла его очередь помогать своим соотечественникам.

Томас Сташкевич живет в России почти двадцать лет. Ему пришлось поменять специальность – кормить семью на зарплату педагога в 2000-х было непросто, пришлось поездить по стране – надо было зарабатывать, потом помогать с обустройством на новой родине приехавшим за вслед ним маме и бабушке, братьям. Позже – возглавить завод в Моглино по производству медицинских тестов, а еще открыть совершенно новое дело, разбив яблоневый сад и начать переработку плодов. А еще способствовать переезду в Россию близким и знакомым, создав организацию по поддержке и помощи соотечественникам.

Будущее детей

Томас Сташкевич за эти годы помог не одной семье переехать в Россию из Латвии. Кто-то из них остался здесь, в Пскове, кто-то уехал в Москву, Краснодарский край. Кстати, в соседней Ленинградской области живет немало семей из Прибалтийских стран.

Но что же его заставило уехать из Латвии еще в 2005 году? Забота о будущем детей, их жизненных перспективах стала ключевым фактором для переезда в Россию. Здесь он начал заниматься производством буровых работ и организацией водоснабжения в загородных домах. Он колесил по стране: Екатеринбург, Подмосковье, Карелия, Санкт-Петербург, Великий Новгород, снова Псковская область и, похоже, уже навсегда. Работы в стране много, как в городе, так и на селе.

Руководитель и опытный фермер

«Мне очень нравилась хуторская жизнь, именно хуторская, а не деревенская, когда стоит один дом, а вокруг десятки гектаров земли. Может, мои латышские корни о себе напоминали: у родителей дача была в таком месте. Кстати, на Урале встречал такую систему, там это называют заимками. Стал искать такую возможность обустройства. Вначале с женой использовали это место в Палкинском районе как дачу. Идея заняться сельским хозяйством появилась позже», – говорит Томас.

Сейчас здесь на 35 га раскинулся яблоневый сад, где растет 35 сортов плодовых деревьев. Управляет хозяйством супруга Томаса. А сам глава семейства руководит заводом по производству медицинских тестов в особой экономической зоне «Моглино».

«Работа в саду налажена, Юля организовала все так, что справляется уже сама. А я ей помогаю в свободное от основной работы время. Жена – умница. В этом плане всё знает, даже проводит теперь мастер-классы по уходу за садом, мы друг другу помогаем везде на всех этапах. Трудиться приходиться сутки напролет, ведь загородная жизнь спокойствия не подразумевает. Находишься в трудовой деятельности постоянно: завод – земля – сад и снова завод. Вот и получается смена деятельности, а она и является отдыхом», – говорит Томас.

Помощь в осуществлении задуманного оказало их семье государство, когда они стали участниками федеральной программы «Начинающий фермер», еще в 2018 году, получив 1,5 млн рублей. На эти деньги приобрели деньги первый трактор и первый опрыскиватель.

Время пришло

Получали они и другие небольшие гранты на развитие материально-технической базы своего СПК. Стоит отметить, что благодаря господдержке открыли 35 рабочих мест – в основном это жители близлежащих деревень.

Особая благодарность супругов – псковскому Центру «Мой бизнес», сотрудники которого не только делятся информацией, но и помогают с оформлением документации на получение субсидий.

К тому же здесь проходит серия бесплатных тренингов по основам предпринимательства для участников госпрограммы переселения соотечественников.

Томас готов участвовать в программе и делиться своим опытом и историей создания бизнеса в России.

«Сейчас пришло это время, это скорее не потребность поделиться, а неизбежность, когда люди начинают искать того, кто крепко стоит на ногах. Сначала это была помощь друзьям, одноклассникам, однокурсникам – тем, кто хочет переехать в Россию, но сначала не уверен, ведь нужно собрать огромное количество документов», – рассказал он.

Каких – Томас и Юля отлично знают. Только кому-то поможешь одним звонком, а кому-то надо собрать пакет документов, помочь устроиться на работу, да и просто дать кров, первоначально поселив у себя дома.

Для этого Томас Сташкевич и создал организацию по поддержке соотечественников, чтобы обращаться в различные ведомства не от себя лично, а от организации. Какому количеству человек и семей он помог таким образом переехать, не считает. А это семьи из Испании, Франции, Италии, Норвегии, Германии, а вчера им был звонок из Казахстана. Значит, людям нужна опора и поддержка человека, который уверенно стоит на российской земле.

Поддержка предпринимательства осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».