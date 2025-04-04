Великолукские школьники принимают участие в традиционном месячнике благоустройства

20:40, 04 апреля 2025, ПАИ

Юные жители Великих Лук приняли участие в традиционном месячнике благоустройства города, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Учащиеся средней школы № 6 организовали уборку одной из территорий города в рамках городского весеннего месячника, чтобы таким образом внести вклад в благоустройство Великих Лук и сделать свой родной город чище

Ребята выступили с инициативой убрать мусор на территории, где они часто устраивают различные активные игры. Родители поддержали идею детей, незамедлительно откликнулись на данную инициативу и сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Они помогли организовать уборку общественной территории на улице Спортивной.

Управление жилищно-коммунального хозяйства выделило юным активистам и их родителям необходимые для уборки материалы – мусорные пакеты и перчатки.

«Свою команду ребята назвали «Защитники природы», за уборку взялись дружно и весело, работали слаженно и быстро. Территория преображалась буквально на глазах. Стоит подчеркнуть, что эти ребята не только работали, практически не уступая взрослым, но и рассуждали совершенно по-взрослому. Они обратились к жителям своего родного города с просьбой не мусорить на улицах, подчеркнув, что именно так – из-за мусора, который выбрасывали жильцы, – их излюбленная территория для активных игр превратилась буквально в помойку. Такая забота подрастающего поколения о родном городе – это настоящий пример для всех горожан», – отметили сотрудники администрации.

Последовать примеру юных великолучан и присоединиться к генеральной весенней уборке Великих Лук можно, обратившись в управление ЖКХ администрации города по телефону 3-62-43 в будние дни с 9:00 до 18:00.