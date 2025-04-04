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Всероссийский совет экспертов: школьная профориентация «перезагрузится» вместе с системой образования

Обновлённый Всероссийский экспертный совет по профориентации займётся развитием самоопределения школьников и решением кадрового вопроса – ключевой темой для российской экономики и её дальнейшего развития. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе проекта «Билет в будущее».

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Первое заседание обновлённого совета после включения единой модели профориентации «Билет в будущее» в новый нацпроект «Молодёжь и дети» было посвящено решению задач, стоящих перед «Билетом в будущее», и выполнению поручений президента России Владимира Путина по включению всех российских школьников в профориентационные процессы. Речь идёт не только о помощи школьникам в поисках призвания и раскрытии потенциала, но и о решении стратегических задач на многие годы вперёд.

«Сегодня происходит перезагрузка системы образования по отраслевому принципу, в основе которого кадровый запрос ключевых отраслей экономики, формирование устойчивых партнёрских связей между образовательными организациями и предприятиями, которые выступают заказчиками квалифицированных кадров. Поэтому очень значимо, что первый в этом году экспертный совет по профориентации проходит в рамках Международного форума труда», – отметил в обращении к членам совета директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

В состав обновлённого совета вошли представители всех видов образовательных организаций, бизнеса, научного сообщества, реального сектора экономики. Это объединение позволяет учитывать разноплановый опыт работы со школьниками, а также оперативно отвечать на вызовы, стоящие перед российской экономикой, включая создание высококвалифицированного кадрового резерва страны в обозримом будущем.

По словам представителя Минпросвещения РФ, «перезагрузка» отечественной системы ранней профориентации коснётся основных направлений помощи школьникам с их самоопределением и дальнейшим построением успешной карьеры в различных отраслях экономики. Так, основное внимание в деятельности совета будет уделено роли дополнительного образования в профориентации школьников, реализации модели профориентационного нетворкинга, созданию устойчивой связи «ребёнок – родитель – работодатель», а также повышению количества и качества профориентационных проектов для школьников, особенно в практико-ориентированной части.

Усилятся и расширятся и другие направления профориентации: по итогам заседания экспертного совета будут сформированы рабочие группы по адаптации профориентационных практик для детей с особенностями развития и работе с предприятиями-работодателями, заинтересованными в ранней профориентации школьников и подготовке квалифицированных кадров.

Отдельная рабочая группа займётся изучением лучших региональных практик профориентации и их дальнейшего внедрения в единую модель профориентации по всей стране. Как отметили участники совета, зачастую именно региональные идеи способны дать мощный импульс для общего развития раннего самоопределения школьников.

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