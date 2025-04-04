Районный конкурс чтецов провели в Бежаницах

21:58, 04 апреля 2025, ПАИ

Районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошёл в зрительном зале Бежаницкого центра культуры сегодня, 4 апреля. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В конкурсе принял участие 21 исполнитель в трёх номинациях: «Русская /советская классика – поэзия и проза», «Современная поэзия и проза», «Авторские произведения». Все участники были разделены на пять возрастных групп.

Конкурс оценивало компетентное жюри: председатель жюри, председатель районного совета ветеранов Людмила Павлова, корреспондент районной газеты Надежда Гусакова, методист, преподаватель Новоржевской детской школы искусств имени Б. Ф. Трояновского Анна Иванова.

Диплом Гран-при присуждён Дмитрию Тыщенко, дипломы лауреатов I, II и III степеней получили все участники конкурса.

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области пригашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия».